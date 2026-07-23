Gündeminde gitmek yok!

Fenerbahçe'de geçen sezon yaşanan forvet krizinde sorumluluk alan isim Anderson Talisca olmuştu. Brezilyalı yıldız, 27 gol ve 5 asistlikperformansıyla sarı-lacivertlilerisırtlarken, yeni sezonun ilkresmi maçında da sahneye çıktı. Vedat Muriqi'in sakatlığında Gornik Zabrze karşısında en uçta görev yapan Sambacı, frikik golüyle takımına rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Bir şutu direktendönen, bir pozisyonda ise kaleciye takılandeneyimli futbolcu, 39 kez toplabuluşup yüzde 76 pas isabetiyle oynayarakyine kalitesini ortaya koydu.

İSMAİL KARTAL MEMNUN

Sergilediği performansa rağmen Talisca'nın Fenerbahçe'deki geleceği netleşmiş değil. Brezilya'dan Gremio ve Corinthians'ınilgisinin yanı sıraAcun Ilıcalı'nın sahibi olduğuHull City'nin de deneyimlioyuncuyu yakından takipettiği biliniyor. Yönetim de yeni sezon kadro planlamasında yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor. 32 yaşındaki yıldızın yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maliyeti de değerlendirmelerde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Talisca, yönetimin ayrılığına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor. Sambacı'nın attığı her gol ve ortaya koyduğu performans, teknik heyet için onu vazgeçilmez yapıyor. Fenerbahçe'de Talisca dosyasında son kararı sezonun geri kalanında göstereceği performans ve transfer dönemindeki gelişmeler belirleyecek.

WATKİNS ISRARI

Kanarya, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins'ten vazgeçmiş değil. İngiltere'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından oyuncuyla temaslarını hızlandıran F.Bahçe, 30 yaşındaki forvetle yüz yüze görüşme yapmak için menajeriyle temasa geçti. Bonuslarla yıllık 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme verildi.

MAÇI MAHVEDEN MUHTEŞEM GOL

Polonya basını, Gornik Zabrze'nin F.Bahçe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi Talisca üzerinden gördü. Gazeteler Brezilyalı futbolcudan övgüyle söz ederken Przegladsportowy, "Acı verici bir hata" başlığını atıp, "Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.

İTALYANLAR İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertliler alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Yönetimin gündemindeki son isim ise Fiorentina'nın golcüsü Moise Kean oldu. Transferin önündeki en büyük engel de bonservis bedeli. Fiorentina, yıldız golcü için yaklaşık 40 milyon Euro talep ediyor. Sarılacivertlilerin bu transferdeki en güçlü rakibi Como... Serie A temsilcisi de Moise Kean'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. UEFA listesi için kadrosunda daha fazla İtalyan oyuncu bulundurmayı hedefleyen Como, Kean transferine özel önem veriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör