Milli takım’ın hocası Montella’nın acı günü

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın ablası Caterina Montella yaşamını yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada "Vincenzo Montella'nın ablasıCaterina Montella'nın evindegeçirdiği elim bir kaza sonucundatedavi gördüğü hastanede hayatınıkaybettiğini derin bir üzüntüyleöğrenmiş bulunuyoruz. Başta AMilli Takım Teknik DirektörümüzVincenzo Montella olmak üzereailesi ve yakınlarına başsağlığıdileriz" i
fadelerini kullandı. Caterina Montella, dün İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör