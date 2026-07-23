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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Milli takım’ın hocası Montella’nın acı günü

Milli takım’ın hocası Montella’nın acı günü
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın ablası Caterina Montella yaşamını yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada "Vincenzo Montella'nın ablasıCaterina Montella'nın evindegeçirdiği elim bir kaza sonucundatedavi gördüğü hastanede hayatınıkaybettiğini derin bir üzüntüyleöğrenmiş bulunuyoruz. Başta AMilli Takım Teknik DirektörümüzVincenzo Montella olmak üzereailesi ve yakınlarına başsağlığıdileriz" ifadelerini kullandı. Caterina Montella, dün İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Milli takım’ın hocası Montella’nın acı günü
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