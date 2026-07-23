Mutlu değil ama umutlu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi yolculuğuna dün başladı. Turuncu-lacivertliler, 2. eleme turu ilk maçında İnter Turku ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Finlandiya ekibi 16. dakikada Jephta'nın uzak direğe şutundan bulduğu golle öne geçti. Silkelenip kendine gelen Nuri Şahin'in takımı, 54'te Emin Bayram'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. G.Saray'dan transfer edilen Emin, ilk maçında fileleri havalandırdı. Rakibini adeta boğan, toplaoynamada %66'ya 34 üstünlük kuran,11'i isabetli 24 şut atan, 1 topu direktendönen Başakşehir, baskılarından sonuç çıkaramadı ve beraberliğe razı oldu. Rakibin 21 yaşındaki kalecisiEetu Huuhtanen resmen duvar ördü. Ancak sergilenen futbol, rövanş için umut verdi. Finlandiya'daki maç 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.



'ORADA İŞİ BİTİRECEĞİZ'

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu söyledi. En iyi yaptıkları şeylerden biri olan taç savunmasında birkaç oyuncularının dikkatsizliği sonucu gereksiz bir gol yediklerini ifade eden 37 yaşındaki hoca, "Fiziksel açıdan onlarla aynı seviyede olmamız imkânsız. Onların avantajları varsa bizim de oyun ve kadro kalitemiz var. Sahaya yansıtmamız lazım. Orada işi bitireceğimizden eminim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör