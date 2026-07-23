Nwaiwu rekor için gün sayıyor

Trabzonspor
'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu gitti, gidiyor. İngiliz medyası, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki savunmacının transferinde sona yaklaşıldığını yazdı. Fulham ile oyuncu cephesinin büyük ölçüde anlaştığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin de son aşamaya geldiği bildirildi. Transferin 32 milyon Euro + bonuslar karşılığında sonuçlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin sonraki satıştan en ez %15 pay talep ettiği, görüşmelerin bu konuda devam ettiği ifade edildi. Oulai'yi de 26 artı 4 milyon Euro bonuslarla Fiorentina'ya gönderen Trabzonspor, bu satışı gerçekleştirirse yurt dışı transfer rekorunu kıracak.
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Mete Efendioğlu - Editör