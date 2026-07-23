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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Nwaiwu rekor için gün sayıyor

Nwaiwu rekor için gün sayıyor
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Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu gitti, gidiyor. İngiliz medyası, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki savunmacının transferinde sona yaklaşıldığını yazdı. Fulham ile oyuncu cephesinin büyük ölçüde anlaştığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin de son aşamaya geldiği bildirildi. Transferin 32 milyon Euro + bonuslar karşılığında sonuçlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin sonraki satıştan en ez %15 pay talep ettiği, görüşmelerin bu konuda devam ettiği ifade edildi. Oulai'yi de 26 artı 4 milyon Euro bonuslarla Fiorentina'ya gönderen Trabzonspor, bu satışı gerçekleştirirse yurt dışı transfer rekorunu kıracak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR

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Nwaiwu rekor için gün sayıyor
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