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Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:20

Orkun Kökçü: Hocanın istekleri net

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland’ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü: Hocanın istekleri net
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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz.

İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü. Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ORKUN KÖKÇÜ #MİDTJYLLAND #BEŞİKTAŞ

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Orkun Kökçü: Hocanın istekleri net
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