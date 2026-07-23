Oruç tut, şampiyon ol!

İspanya, 2024'teki Avrupa şampiyonluğunun ardından Amerika'da da Dünya Kupası'nı kazanarak 21. yüzyıla damga vurdu. Matadorlar'ın önemli silahları Dani Olmo, Eric Garcia ve Yamal olağanüstü performanslarını düzenli olarak tuttuğu oruçlara borçlu. Olmo ve Garcia'nın beslenme uzmanı Javier Fernández Leguero, yıldızoyuncuların fiziksel formununzirvesine ulaşmak için izlediği planı anlatırken "Oyuncular için her şeyi Dünya Kupası'na göre odakladık. Antrenman yoğunluğunun daha düşük olduğu, fiziksel yükün azaldığı günlerde oruç uyguladık.

Bu, vücudun enerjiyi gerçekten ihtiyaçduyduğu anda daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor. Gluteni de iltihaplanmaya yol açan etkisi nedeniyle azalttık. Annelerin bebekleri için hazırladıklarına benzeyen pirinç kreması içeren öğünler kullanıyoruz" diyerek şampiyonların yüksek formunun arkasındaki sırrı açıkladı. Ramazan ayında oruç tuttuğu bilinen ve müslüman olan Lamine Yamal da atletik performansını artırmak için sezon boyu aralıklı olarak oruç diyeti uyguluyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcuya bu süreçte Barcelona'nın beslenme uzmanı Silvia Tremoleda ve kulübün performans uzmanları destek veriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör