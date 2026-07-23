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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Pençeyi vur, avantajı al

Beşiktaş, yeni sezonu UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki Midtjylland maçıyla açacak. Rövanş ise 30 Temmuz’da Danimarka’da oynanacak

Pençeyi vur, avantajı al
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Ve Beşiktaş için sahne zamanı geldi çattı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsicisi Midtjylland'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.00. Kartal, sezonunilk resmi maçında, 30 Temmuz'daDanimarka'da oynanacak rövanş öncesiavantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın bu akşam sahaya çıkacak ilk 11'inde 3 yeni transferin yer alması bekleniyor. Beşiktaş teknik direktörü olarakilk resmi sınavına çıkacak Vincenzoİtaliano'nun kalede Alexander Nübel, ortasahada Salih Özcan ve sol kanatta İlhanFakılı'ya görev vermeyi planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Felix Uduokhai ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi görev yapamayacak. Öte yandan maçın biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bin 600 ile 21 bin TL arasında satışa sunulan biletler tamamen tükendi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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