Pençeyi vur, avantajı al

Ve Beşiktaş için sahne zamanı geldi çattı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsicisi Midtjylland'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.00.Beşiktaş'ın bu akşam sahaya çıkacak ilk 11'inde 3 yeni transferin yer alması bekleniyor. BSiyah-beyazlılarda kart cezalısı Felix Uduokhai ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi görev yapamayacak. Öte yandan maçın biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bin 600 ile 21 bin TL arasında satışa sunulan biletler tamamen tükendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör