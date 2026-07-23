Salih Özcan: Ben de gol atmak isterim ama...

Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Midtjylland'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Salih Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnanılmaz bir atmosfer vardı. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak gurur verici bir histi.

2-3 gol ya da daha fazlasını atsaydık, ikinci maça daha rahat çıkabilirdik. Ama genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu bugün de gördük. Biz ise yüzde yüzümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle evimize döneceğiz.

Takımın performansı genel olarak çok iyiydi. 90 dakika boyunca oyunu gerçekten iyi kontrol ettik. Benim pozisyonum 6 numara. Elbette ben de gol atmak ve asist yapmak isterim ama ilk önemli olan takımın kazanması. Bugün de öyle oldu. İnşallah devamı da gelir."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör