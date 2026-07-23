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Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:09

Semih Kılıçsoy 357 gün sonra Beşiktaş formasına kavuştu

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de geçiren Semih Kılıçsoy, tam 357 gün aranın ardından Beşiktaş formasına Midtjylland maçında kavuştu.

İHA
Semih Kılıçsoy 357 gün sonra Beşiktaş formasına kavuştu
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Bu müsabakanın 63. dakikasında Hyeon-gyu Oh'un yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy da uzun bir aranın ardından siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.
Son olarak 31 Temmuz 2025'te UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk mücadelesinde top koşturan Semih, 357 günlük aranın ardından yeniden forma giydi.
20 yaşındaki futbolcu, Dolmabahçe çimlerine ise en son 24 Temmuz 2025 tarihinde yine Ukrayna temsilcisine karşı turun ilk maçında çıkmıştı.
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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Semih Kılıçsoy 357 gün sonra Beşiktaş formasına kavuştu
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