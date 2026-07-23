Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Beşiktaş - Midtjylland | Italiano'nun ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 19:47 Son Güncelleme: 23.07.2026 19:58

SON DAKİKA | Beşiktaş - Midtjylland | Italiano'nun ilk 11'i belli oldu...

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Midtjylland'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Italiano, ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Beşiktaş - Midtjylland | Italiano’nun ilk 11’i belli oldu...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan Fakılı, Hyeon Gyu Oh.

MIDTJYLLAND XI: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

VİNCENZO ITALİANO'NUN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak.

Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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SON DAKİKA | Beşiktaş - Midtjylland | Italiano'nun ilk 11'i belli oldu...
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