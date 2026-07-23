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Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:42

Trabzonspor'da Robbie Ure sesleri!

İsveç Ligi ekiplerinden Sirius forması giyen Robbie Ure için Trabzonspor önemli aşama kaydetti. Ure, “Eğer üst düzey bir ligden fırsat gelirse bunu değerlendirmem normal” sözleriyle iddiaları güçlendirdi.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Robbie Ure sesleri!
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Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine bir süre önce İskoç santrfor Robbie Ure gelmişti.

Bordo-mavililer, İsveç'in Sirius takımında forma giyen 22 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı. İsveç basınından Fotboll Transfers'ın haberine göre; Fırtına, genç oyuncuda önemli aşamalar kaydetti.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Ancak Robbie Ure'nin durumunu İtalyan'dan Genoa ve Lecce ile Fransız temsilcileri Lyon ve Nice'in yanı sıra Alman ekibi Hoffenheim yakından takip ediyor.

"DEĞERLENDİRMEM NORMAL"

İsveç kulübünün, 2029'a kadar sözleşmesi devam eden başarılı golcü için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Ure de geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Eğer üst düzey bir ligden fırsat gelirse bunu değerlendirmem normal" ifadeleriyle transfer iddialarını güçlendirdi.

VANAT İDDİASI

Bu arada Trabzonspor'un, Girona forması giyen Ukraynalı santrfor Vladyslav Vanat'ı listesine aldığı öne sürüldü. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcünün piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FELİPE AUGUSTO #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'da Robbie Ure sesleri!
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