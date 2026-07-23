Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:25

Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu.

İHA
Trabzonspor’un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
  • ABONE OL

Trabzonspor, 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapacak.

Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, gerçekleştirilecek ikinci etap kamp çalışmaları içim kadroyu belirledi.

Tekke'nin kamp kadrosuna dahil ettiği 32 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FATİH TEKKE #ANDRE ONANA #ONURALP ÇEVİKKAN #MUSTAFA ESKİHELLAÇ #SİDNY LOPES CABRAL #SAMET AKAYDİN #ALİ ŞAHİN YILMAZ #CHİBUİKE NWAİWU #STEFAN SAVİC

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA