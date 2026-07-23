Türkiye’nin Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Çin, ABD'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Çin, ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde Türkiye ile eşleşti.
Yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Salon: East Asian Games
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)
ABD: Poulter, Avery Skinner, O'Neal, Thompson, Eggleston, Rettke (Hentz, Rodriguez, Ka'aha'aina-Torres, Samedy, Banks, Wank)
Çin: Xie, Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Guo (Mengjie Wang, Diao, Aoqian Wang, Yang, Li, Ni)
Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-17, 15-13
Süre: 133 Dakika