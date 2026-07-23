Yeni kimlik oluşturacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, şu ana kadar yaptıkları çalışmaları Midtjylland karşısında pratiğe dökmek istediklerini söyledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Son 10 gündür tam kadro idman yapıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti. Bence çocuklar sahada dediklerimi gösterebilecek" dedi. İtalyan teknik adam şöyle devam etti: "Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Avrupa takımları farklı oyunları olduğu için size gerçek futbol nedir gösterebiliyor. Hepimiz çok istekliyiz. Hangiturnuva olur onu bilemiyorum,her şekilde Avrupa'dadevam etmek istiyoruz. "

LİGİN ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ

"Ancak ligin de ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar, kulüp ligi istiyor. Ama bizim şu andaki hedefimiz Midtjylland maçı. İyi hazırlandık, bir dezavantajımız varsa bunu bahane olarak söylemiyorum; birlikte az çalışabildik. Dörtlü savunma ve bunun üzerinden de bir Beşiktaş kimliği oluşturmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz ve stratejimizi tamamen bunun üzerine belirledik. Bence iyi işler de yapacağız. Şu an transfer sezonu devam ediyor. Hâlã zamanımız var ve aramıza arkadaşlar katılacak. Bunun üzerine çalışıyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör