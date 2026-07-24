Almanya Milli Takımı’nda Jürgen Klopp dönemi!

Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'un milli takım teknik direktörü olduğunu açıkladı. Klopp ile 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandı.

Tecrübeli teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri döndü.

Alman çalıştırıcı, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılarak Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.

2026 DÜNYA KUPASI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Dünya Kupası'nda Almanya'nın Paraguay'a penaltılarla elenmesinin ardından Julian Nagelsmann'ın görevine son verilmişti. Almanlar, son 32 turunda turnuvaya veda etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör