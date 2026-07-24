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Giriş Tarihi: 24.07.2026 20:22

Amedspor'da yeni sezon mesaisi devam etti!

Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor'da 2026-2027 sezonu hazırlıkları sürdürüldü.

AA
Amedspor’da yeni sezon mesaisi devam etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kamp çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, güne salonda kuvvet ve aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise futbolcular pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Amedspor'da yeni sezon mesaisi devam etti!
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