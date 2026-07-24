Atila Gerin: "Hedefimiz bir an önce Süper Lig'e dönmek"

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da Teknik Direktör Atila Gerin, hazırlıklar ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sezon hedeflerinin ait oldukları Süper Lig'e dönmek olduğunu söyleyen Atila Gerin, "Kayserispor geçen sene Süper Lig'den, 1. Lig'e düştü. Bizim de hedefimiz bir an önce bu ligden tekrar ait olduğumuz yere dönebilmek. Onun için zaten buraya geldim. Kayserispor beni tercih etti, ben Kayserispor'u bu şekilde tercih ettim. Geldiğimizde geçen seneden kalan bir kadro vardı. 18-19 futbolcunun sözleşmesi devam ediyordu. Fakat 20 günlük süreçte bu oyuncuların 11-12'si ayrıldı. 1-2'si de kendi tercihleri doğrultusunda ayrılma durumundalar.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Biz şu anda yepyeni bir takım kurup, yeni bir heyecanla yeni bir aidiyet duygusuyla takımımızı tekrar yukarıya çıkartmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Şu andaki yaptığımız ilk iş kadro planlaması, kadro mühendisliği yani kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Yepyeni bir takım oluşuyor. Yönetimimiz yeni bir takım kurmak için canla başla çalışıyor. Biz de onlara teknik olarak bütün bilgileri sunuyoruz. Bu iş birliği içinde inşallah en iyi kadroyu kurup taraftarlarımıza iyi bir Kayserispor izlettirip, sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

Taraftarların ve Kayserililerin kendilerine inanıp, güvenmelerini istediklerini belirten Gerin, "Şunu söylemek isterim, sezon açılışından beri 20 günlük süreçte çok bir değişim oldu. Oyuncu değişimi oldu. Kayserispor'da oynamak istemeyen birçok oyuncu sözleşmesini feshetti. Birçok oyuncu da ayrılma sürecine girdi. Başka takımlara gitmek istediklerini söylediler. Dolayısıyla biz de yeni bir takım kurmak istiyoruz. Burada oyuncularımıza biraz sabır gerekli. 15-20 gün zamanımız var. Normalde 40-45 günlük süreci şu anda 20 güne sıkıştırmak zorundayız. Taraftarlarımız ve Kayserililer burada yönetime, bize inanıp güvensinler. Yeni aldığımız oyunculara inanıp güvensinler. Biraz sabır göstersinler. Daha güzel günleri, daha güzel futbol, daha güzel bir Kayserispor göreceklerine eminim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör