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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Avusturya’da rakip Monza

Avusturya’da rakip Monza
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Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk sınavını İtalyan ekibi Monza karşısında verecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele, bugün TSİ 21.00'de başlayacak. Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık sınavında ise 28 Temmuz Pazartesi akşamı yine Çizme temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek. DünyaKupası'nda mücadele eden ve bu nedenleekstra izin verilen Davinson Sanchez, İsmailJakobs, Wilfried Singo ve Leroy Sane haftasonuna kadar kampa katılacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Avusturya’da rakip Monza
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