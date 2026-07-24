Baba Alhassan, Mardin 1969 Spor’da!

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Baba Alhassan ile anlaşma sağladı.

Mardin 1969 Spor, Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Baba Alhassan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Baba Alhassan'a kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hoş geldin, Baba Alhassan!"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör