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Giriş Tarihi: 24.07.2026 23:22

Baba Alhassan, Mardin 1969 Spor’da!

Mardin 1969 Spor, Baba Alhassan’ı kadrosuna kattı.

Baba Alhassan, Mardin 1969 Spor’da!
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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Baba Alhassan ile anlaşma sağladı.

Mardin 1969 Spor, Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Baba Alhassan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Baba Alhassan'a kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hoş geldin, Baba Alhassan!"

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR

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Baba Alhassan, Mardin 1969 Spor’da!
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