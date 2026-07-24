Bu kartal’da hayat var!

Farkın kaçtığı maçta Beşiktaş, futbolu ve mücadelesi ile gelecek için umut verdi

KAPTAN BIRAKTIĞI YERDEN

Geçtiğimiz sezon özellikle ikinci yarıdaki performansı ve skora katkısı ile dikkat çeken Orkun Kökçü, yeni sezona da muhteşem bir başlangıç yaptı. 2025-26'yı 10 gol ve 8 asistle tamamlayan siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Midtjylland karşısında takımını öne geçiren vuruşu yaptı. Yıldız orta saha, ceza sahası dışından nefis bir vuruşla kaleciyi avlayarak hem takımını öne geçirdi hem de rakibin direncini kırdı.

30 TEMMUZ'DA BERABERLİK YETECEK

Beşiktaş, bu maçın rövanşını 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynayacak. Siyah-beyazlı takıma UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na çıkmak için beraberlik yetecek. Rakibin 1 farklı galibiyetlerinde maç uzatmaya, gerekirse penaltılara gidecek.

NÜBEL 1 POZİSYONDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

İŞTE Beşiktaş'ta yenilerin performansı:

NÜBEL: Kendisine çok fazla iş düşmese de bir pozisyonda maçın seyrine etki etti. 79. dakikada rakibiyle karşıkarşıya pozisyonda gole izin vermedi.

SALİH ÖZCAN: Savunmada rakiplerine karşı iyi duruş gösterdi. Top kapma, pas arası ve ikili mücadele gibi üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Ayrıcaoyun kurulumuna ve top dağıtımınada katılarak oyunda hep aktif kaldı.

İLHAN FAKILI: Hareketli oyunu ve tekniğiyle dikkat çekti. Zaman zaman etkili paslarla takımı atağa kaldırdı.

İkili mücadelelerin çoğunu kazanırken, uzun ortalarında da isabet buldu. Ayrıca 2 kilit pas verdi.

OUATTARA: Kısa süre görev aldı. Özellikle hücuma katılımı yüksekti. Topla oynama becerisi dikkat çekti.



DEPLASMANDA DA KAZANACAĞIZ

SALİH Özcan, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın gurur verici olduğunu söyledi. Deneyimli futbolcu, "2-3 ya da daha fazlasını atsaydık, rövanşa daha rahat çıkabilirdik. O maçta dayüzde yüzümüzü vereceğizve inşallah galibiyetleevimize döneceğiz.Takımın performansıgenel olarak çok iyiydi. 90 dakika boyunca oyunu gerçekten iyi kontrol ettik. Benim pozisyonum 6 numara. Elbette gol atmak ve asist yapmak isterim ama ilk önemli olan takımın kazanması. Bugün de öyle oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör