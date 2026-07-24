Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum!

Avusturya kampındaki özel maçta Monza'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Can Armando Güner açıklamalarda bulundu.

Performansıyla ilgili Can Armando Güner, "İlk 11'de yer aldığım için mutluyum. Kendimi göstermek istiyorum. Bu yüzden maçlarda sık sık bire bir pozisyonlara girmeye çalışıyorum" dedi.

Monza'yı değerlendiren Can Armando Güner, "Monza zorlu bir rakip. İtalyan takımlarına karşı oynamak her zaman kolay olmuyor. İyi pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Elbette kaybetmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

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