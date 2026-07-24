Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 00:23

Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum!

Galatasaraylı futbolcu Can Armando Güner, Monza maçının ardından konuştu.

Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum!
  • ABONE OL

Avusturya kampındaki özel maçta Monza'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Can Armando Güner açıklamalarda bulundu.

Performansıyla ilgili Can Armando Güner, "İlk 11'de yer aldığım için mutluyum. Kendimi göstermek istiyorum. Bu yüzden maçlarda sık sık bire bir pozisyonlara girmeye çalışıyorum" dedi.

Monza'yı değerlendiren Can Armando Güner, "Monza zorlu bir rakip. İtalyan takımlarına karşı oynamak her zaman kolay olmuyor. İyi pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Elbette kaybetmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CAN ARMANDO GÜNER #GALATASARAY #MONZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Armando Güner: Kendimi göstermek istiyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA