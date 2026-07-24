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Giriş Tarihi: 24.07.2026 20:42 Son Güncelleme: 24.07.2026 20:43

CANLI | Galatasaray – Monza hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, özel maçta İtalyan ekibi Monza ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Galatasaray – Monza hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza ile kozlarını paylaşıyor.

Müsabaka Raiffeisen Arena'da oynanıyor. Galatasaray ile Monza arasındaki özel maç saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert, Arda Ünyay, Nelsson, Kazımcan Karataş, Ugochukwu, Nhaga, Sara, Can Armando Güner, Sallai, Ada Yüzgeç.

Monza: Thiam, Birindelli, Lucchesi, Delli Carri, Carboni, Kouadio, Pessina, Colpani, Mota, Mout, Cutrone.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MONZA #OKAN BURUK

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CANLI | Galatasaray – Monza hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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