CANLI | Galatasaray – Monza hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza ile kozlarını paylaşıyor.
Müsabaka Raiffeisen Arena'da oynanıyor. Galatasaray ile Monza arasındaki özel maç saat 21.00'de başlayacak.
Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert, Arda Ünyay, Nelsson, Kazımcan Karataş, Ugochukwu, Nhaga, Sara, Can Armando Güner, Sallai, Ada Yüzgeç.
Monza: Thiam, Birindelli, Lucchesi, Delli Carri, Carboni, Kouadio, Pessina, Colpani, Mota, Mout, Cutrone.