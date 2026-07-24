Çorum FK, A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesinde!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mali kriterlerini eksiksiz yerine getirerek A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çorum FK'nın A Sınıfı Mali Yeterliliği'nin TFF tarafından resmi olarak tescil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kulübümüzün A Sınıfı Mali Yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil edilmiş olup, Çorum FK harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer almıştır." ifadesine yer verildi.

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