Çorum FK, A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesinde!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mali kriterlerini eksiksiz yerine getirerek A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çorum FK'nın A Sınıfı Mali Yeterliliği'nin TFF tarafından resmi olarak tescil edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Kulübümüzün A Sınıfı Mali Yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil edilmiş olup, Çorum FK harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer almıştır." ifadesine yer verildi.