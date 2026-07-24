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Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:31

Çorum FK’da Pedrinho ile yollar ayrıldı!

Çorum FK, tecrübeli futbolcu Pedrinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Çorum FK’da Pedrinho ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da bir ayrılık daha açıklandı.

Çorum FK, Pedrinho ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını duyurdu.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Pedrinho ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ÇORUM FK #PEDRİNHO

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Çorum FK’da Pedrinho ile yollar ayrıldı!
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