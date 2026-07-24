Dünya Kupası’nda zirve 25 milyon Ş ile Beckham’ın

DÜNYA Kupası'nda reklam ve sponsorluk imkânlarıyla dünyaca ünlü isimler kasasını doldurdu. İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham,turnuva süresince yaklaşık 25 milyon dolar (1.3milyar TL) gelir elde etti.
4 kez organizasyonda sahne alan ve kapanış töreninde Burna Boy ile birlikte Dai Dai şarkısını seslendiren Kolombiyalı şarkıcı Shakira 19,5 Milyon dolar alırken ABD'li pop yıldızı Justin Bieber 15,6 milyon dolar kazandı. Sinema, moda ve futbol arasında bir köprü kuran Timothee Chalamet 15.6 milyon, Blackpink grubunun yıldızı Lisa 11,7 milyon ve Kardashian 10,4 milyon ve Madonna 5,2 milyon dolar aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör