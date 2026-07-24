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Giriş Tarihi: 24.07.2026 20:15

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze hazırlıkları hız kesmedi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

AA
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze hazırlıkları hız kesmedi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda hücum varyasyonları ile noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #İSMAİL KARTAL #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze hazırlıkları hız kesmedi!
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