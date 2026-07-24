Fulham’ın istediği Nwaiwu kampta

Trabzonspor'un genç stoperi Chibuike Nwaiwu ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İngiliz ekibi Fulham'ın transferi için üç farklı teklif yaptığı 22 yaşındaki stoper için bordo- mavililer net 30 milyon Euro rakamında diretmeye devam ediyor. Bu belirsiz süreçte Nwaiwu yurt dışı kampının kadrosuna dahil edildi. Takımla birlikte oldukça mutlu olan ve geçtiğimiz günlerde TS Club mağazalarından da geniş kapsamlı bir alışveriş yapan oyuncuyla ilgili kararın gelecek hafta başına kadar verilmesi bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör