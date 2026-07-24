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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:04

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu yarın!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

AA
Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurulu yarın!
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Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamamıştı.

Başkent ekibinde 17 Ocak'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Arda Çakmak yeniden aday olurken, diğer başkan adayı Ali Osman Avşar ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, 27 Haziran'da genel kurul kararı alındığını duyurmuştu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu yarın!
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