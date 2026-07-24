Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını Lothar D'hondt yönetecek!
Giriş Tarihi: 24.07.2026 13:35

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını Lothar D'hondt yönetecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

İHA
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını Lothar D’hondt yönetecek!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hakem heyeti de belli oldu.

Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GORNİK ZABRZE #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını Lothar D'hondt yönetecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA