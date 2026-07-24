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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Ilıcalı açıkladı, Morita bitti

Ilıcalı açıkladı, Morita bitti
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Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, bir takviye daha yaptı. Daha önce kalesini Jack Butland, orta sahasını Oscar Zambrano ve sol bekini Matt Targett ile sağlama alan Acun Ilıcalı'nın ekibi, son olarak Sporting forması giyen Japon ön libero Hidemasa Morita ile 2+1 yıllık anlaştı. Bonservis ödenmeyecek olan 31 yaşındaki oyuncu, Slovenya'daki sezon öncesi hazırlık kampına katılacak. Ilıcalı, sosyal medya hesabından görüşmeyaptığı oyuncuların ülke bayraklarını ve takıma transferolma yüzdesini paylaşarak bir ilke imza attı.J apon oyuncunun da yüzde 99 bittiğini açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ilıcalı açıkladı, Morita bitti
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