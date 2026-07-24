Ilıcalı açıkladı, Morita bitti

Premier
Lig'de mücadele edecek olan Hull City, bir takviye daha yaptı. Daha önce kalesini Jack Butland, orta sahasını Oscar Zambrano ve sol bekini Matt Targett ile sağlama alan Acun Ilıcalı'nın ekibi, son olarak Sporting forması giyen Japon ön libero Hidemasa Morita ile 2+1 yıllık anlaştı. Bonservis ödenmeyecek olan 31 yaşındaki oyuncu, Slovenya'daki sezon öncesi hazırlık kampına katılacak. Ilıcalı, sosyal medya hesabından görüşmeyaptığı oyuncuların ülke bayraklarını ve takıma transferolma yüzdesini paylaşarak bir ilke imza attı.
J apon oyuncunun da yüzde 99 bittiğini açıkladı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör