İtalyan dokunuşu

Beşiktaş
'ta teknik direktörlük için Vincenzo İtaliano
'nun tercih edilmesinde oynattığı hücum futbolu ve hırslı yapısının etkili olduğu bizzat başkan Serdal Adalı tarafından dile getirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu özelliklerini Beşiktaş'a da yansıttığını sezonun ilk resmi karşılaşmasında fazlasıyla hissettirdi. Siyah-beyazlılar, her ne kadar sahadantek farklı galibiyetle ayrılsa da öndebaskı kuran, 90 dakika boyunca gol arayan,mücadele eden yapısıyla taraftarının beğenisinikazandı.
Kartal, rakibine topla oynamada yüzde 75'e 25 üstünlük kurarken 28 şut denemesinde bulundu, bunların 7'sinde kaleyi tutturdu. Orta ve başarılı orta değerleri de 28'e 7 olarak gerçekleşti. 607 başarılı pas yaparak yüzde 88 isabet oranına ulaştı.
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Mete Efendioğlu - Editör