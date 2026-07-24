Jhon Duran, Benfica’da şovla başladı! 2 dakika yetti

Marco Silva yönetimindeki Benfica, özel maçta Belenenses ile kozlarını paylaştı.
Benfica, Belenenses ile oynadığı özel maçta sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Benfica'nın yeni transferi Jhon Duran, Portekiz ekibinde ilk kez forma şansı buldu.
Jhon Duran, Belenenses ile oynanan özel maçta 2 dakika içerisinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anisio Cabral, 38. dakikada penaltıdan Franjo Ivanovic, 45 ve 55. dakikalarda Gianluca Prestianni ile 54. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Belenenses'te fileleri 33. dakikada Bruninho havalandırdı.
Benfica'da 54. dakikada gol atan Jhon Duran, 55. dakikada Gianluca Prestianni'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Jhon Duran, Benfica'ya imza atmadan önce Galatasaray'la anılmış ancak Al Nassr'ın kiralama bedeli talebi sonrası transfer rafa kaldırılmıştı.
Jhon Duran, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.