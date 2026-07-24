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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Kaos ve şiddete izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Çiftçi, “Sporda huzur, Türkiye’nin huzuru demektir. El birliğiyle sağlayacağız. Kaos çıkarmaya çalışanların karşısında duracağız” dedi

SENA UYANER SENA UYANER
Kaos ve şiddete izin vermeyeceğiz
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2026-27 Sezonu Öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 'Sporda huzur,Türkiye'nin huzuru demektir' diyen Çiftçi, huzuru el birliğiyle sağlayacaklarını ifade ederek, "Dostça ve centilmence oynanan karşılaşmanın kaybedeni yoktur. Sporun güzel yönlerinin sürdürülebilmesi için müsabakaların huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi şarttır. Dün nasıl ki ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmiyorsak yarın da sporda şiddet ve kaos çıkarmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türk sporunu provokasyonların aracı haline getirmeye çalışanların karşısındayız. Bu sezon statlarda 127güvenlik amiri görev yapacak. 582 yaka kameramızla riskli maçları takip edeceğiz" dedi.

HACIOSMANOĞLU: GÜVEN ŞART
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolu güçlendirmenin yolunun güven, sevgi, adalet ve huzur ortamından geçtiğini belirterek "Ülkemizdeher yıl yaklaşık 160 bin futbol maçıoynanmaktadır. Bu rakam, Türk futbolununbüyüklüğünü açıkça ortayakoymaktadır" diye konuştu.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kaos ve şiddete izin vermeyeceğiz
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