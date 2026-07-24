Konyaspor’dan transfer açıklaması!

Konyaspor ile ilgili kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet imzasıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılmıştır. Teknik heyetimizin raporları ve kulübümüzün transfer politikası çerçevesinde, futbol şubemiz yeni sezonda takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza kazandırmak için gayret göstermektedir. Bu süreçte Joao Pedro Do Nascimento Da Mata ve Ebrima Colley kadromuza katılmış olup, görüşmeleri devam eden oyuncuların da en kısa sürede Slovenya kampına dahil olmalarını hedefliyoruz. Transfer dönemleri, tüm kulüpler açısından olduğu gibi Konyasporumuz için de planlama, sabır ve titizlik gerektiren süreçlerdir. Kulübümüzün sportif ve mali gerçekleri doğrultusunda, takımımıza en doğru katkıyı sağlayacak isimleri kadromuza kazandırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Son günlerde gerek transfer süreci gerekse futbolcularımızla ilgili sosyal medya ve çeşitli platformlarda farklı yorumlar ile doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların gündeme getirildiğini görmekteyiz. Konyaspor, tüm iç süreçlerini kurumsal yapısı ve kendi iletişim kanalları üzerinden yönetmektedir. Bu nedenle kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve yorumlar yerine kulübümüz tarafından yapılacak resmi açıklamalara itibar etmesini önemle rica ediyoruz. Geçtiğimiz sezon imzaladığımız sponsorluk anlaşmalarımız bu sezon da devam edecek. Yeni sponsorluk anlaşmaları için girişimlerimiz devam ediyor. Konyaspor; köklü geçmişi, güçlü camiası ve ortak aklıyla her süreci sağduyu içerisinde yönetebilecek tecrübeye sahiptir. Yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın ortak hedefi; yeni sezona birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlamaktır. Bu yolda en büyük gücümüz, büyük Konyaspor taraftarının desteğidir. Ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik ruhuyla, Konyasporumuzu hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör