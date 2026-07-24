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Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:47

Mohamed Salah'ta son tango!

Beşiktaş'ın transferi için bir süredir uğraş verdiği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah için bugün bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Mohamed Salah’ta son tango!
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Beşiktaş, büyük uğraş verdiği Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşmak için çaba gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Mısırlı yıldız ile finansal ve teknik olarak yapılan görüşmelerde olumlu cevap alınmasına karşın menajeri Ramy Abbas ile el sıkışılamamıştı.

34 yaşındaki sağ kanadın temsilcisi ile günlerdir anlaşma sağlamak için görüşen ve yanıt bekleyen Beşiktaş, bugün için randevulaştı ve yeni bir toplantı gerçekleştirilecek.

Yönetim, 5-6 milyon Euro seviyelerindeki ek talep farkını ödemek istemiyor. Bugün yapılacak müzakerelerin kritik önem taşıdığı kaydedildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH

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Mohamed Salah'ta son tango!
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