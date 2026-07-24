Mohamed Salah’ta son tango!

Beşiktaş, büyük uğraş verdiği Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşmak için çaba gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Mısırlı yıldız ile finansal ve teknik olarak yapılan görüşmelerde olumlu cevap alınmasına karşın menajeri Ramy Abbas ile el sıkışılamamıştı.

34 yaşındaki sağ kanadın temsilcisi ile günlerdir anlaşma sağlamak için görüşen ve yanıt bekleyen Beşiktaş, bugün için randevulaştı ve yeni bir toplantı gerçekleştirilecek.

Yönetim, 5-6 milyon Euro seviyelerindeki ek talep farkını ödemek istemiyor. Bugün yapılacak müzakerelerin kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör