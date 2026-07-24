Okan Buruk: Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak!

Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey.

Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum.

Özellikle Nelsson çok iyi bir maç çıkardı. Sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi.

Ugochukwu bugün top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Belki bir tane yapmıştır. Topun bizde kalmasını sağladı. Driplingle topu öne taşıdı. Genel olarak performansından çok memnunum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör