Real Madrid, Yan Diomande için teklif yaptı!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; RB Leipzig'in 19 yaşındaki yıldız için gelen bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

RB Leipzig'in Yan Diomande transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Yan Diomande, geride kalan sezonda RB Leipzig'de 36 maça çıktı ve 13 gol il 9 asistlik performans sergiledi.

Yan Diomande'nin RB Leipzig ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.