Real Madrid, Yan Diomande için teklif yaptı!

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in sağ kanat transferinde 19 yaşındaki Yan Diomande'yi radarına aldığı iddia edildi.
Real Madrid'in Yan Diomande transferi için harekete geçtiği belirtildi.
İspanyol devinin, Yan Diomande için 90 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus içeren teklifte bulunduğu aktarıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; RB Leipzig'in 19 yaşındaki yıldız için gelen bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.
RB Leipzig'in Yan Diomande transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Yan Diomande, geride kalan sezonda RB Leipzig'de 36 maça çıktı ve 13 gol il 9 asistlik performans sergiledi.
Yan Diomande'nin RB Leipzig ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.
19 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.
RB Leipzig, 2025-2026 sezonu başında Yan Diomande için Leganes'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 14 maça çıkan Yan Diomande, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Yan Diomande, sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor.