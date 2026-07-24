Ruslan Malinovskyi: Trabzonspor’un harika bir kulüp olduğunu söylediler!

Malinovskyi, takım arkadaşlarının gayet kaliteli futbolcular olduğunu belirterek "Aramıza çok oyuncu katıldı. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini ve neler yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamız aslında İtalya'daki teknik direktörler gibi. En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya ve en önemli detayları göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Adaptasyon sürecine ilişkin konuşan bordo-mavili oyuncu, "Adaptasyon sürecinin çok zaman alacağını düşünmüyorum. Maçlar başladığında ve arka arkaya maç oynamaya başladığımızda daha hızlı adapte olacağımı düşünüyorum. Kendi adıma adaptasyonla ilgili herhangi bir baskı hissetmiyorum. Gayet rahat hissediyorum. Burada oynayan Ukraynalı arkadaşlarımızla konuştum. Batagov ile zaten beraberiz. Gerekli olan bütün soruları kendisine yöneltiyorum. Harika bir atmosfer, harika bir kulüp olduğunu ve bir futbolcunun futbol oynaması için gerekli tüm imkanların burada bulunduğunu söylediler. Burada sadece saha içerisindeki profesyonelliğin değil, saha dışında da aynı şekilde disipline sahip olmanın çok önemli olduğunu anlattılar. Ben de tabii ki bunu uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

Duran topların oyundaki önemine dikkat çeken Malinovskyi, "Duran toplar oyunun belki de en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bazen golsüz giden bir maçta bir duran topla maçı çözebiliyorsunuz ama aynı zamanda bunlar rakip için de geçerli. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli. Aynı zamanda geçişler çok önemli olacak. Topa sahip olmak çok önemli olacak. Yanlış hatırlamıyorsam takımlar gollerini topa sahip oldukları anlarda ve sonrasında, geçişlerden ve duran toplardan buluyor. En çok golün bulunduğu zamanlar bunlar. Biz de bu noktaya çok dikkat etmeliyiz." dedi.

"Hücumda ne kadar başarılıysak savunmada da çok başarılı olmak zorundayız." diyen Ukraynalı oyuncu, "Ben de harika goller attım ama rakipler bizi tanıyor. Rakipler de bunun önlemlerini almaya çalışacaklar. İtalya'da böyle oldu, burada da farklı olacağını düşünmüyorum. Takımlar analiz yapıyor ve sizi inceliyor. Nerelerde, neler yapabileceğinizi araştırıyorlar. Hocanızdan maç öncesi gerekli bilgileri alırsınız. Koşuların nereye yapılacağını, hangi oyuncuların kısa olduğunu ya da koşuların nerelere atılabileceğini araştırırsınız. Burada da öyle olacak ama elbette rakipler de bizi izleyecek. Onların da bizi izlemelerinden dolayı daha çok çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Liderlik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malinovskyi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Liderlik her zaman farklı kelimelerle ve farklı tarzlarda ifade edilebilir. Bence bir lider her zaman örnek kişi olmalı. Asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı, her zaman elinizden gelenin en iyisini vermeli ve genç oyunculara örnek olmalısınız. Bir liderde aranan sıfatların belki de en önemlileri bence bunlar. Futbol anların oyunu. Futbolda her zaman kazanamazsınız. 34 maçlık bir sezonda her zaman aynı seviyede oynayamazsınız. Mutlaka zor anlar olacak. Asıl önemli olan şey, bu zor anlarda elinizden geleni yapabilmek. Bir liderin takımına katabileceği en önemli şeylerden biri olgunluktur. Çünkü birçok yerde ve Avrupa'da birçok aşamada oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey; sakinlik, aklını kaybetmemek ve o anda takımın sakin kalması için olgun bir karakter gösterebilmektir. Bir lider bence bu şekilde takımına örnek olmalı."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör