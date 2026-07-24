Son dakika haberi: Galatasaray, Monza’ya mağlup oldu! Avusturya’da tatsız prova

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza ile kozlarını paylaştı.
Müsabaka Raiffeisen Arena'da oynandı. Galatasaray, Monza karşısında 2-0'lık skorla kaybetti.
Monza'nın gollerini 23. dakikada Andrea Carboni ile 49. dakikada Patrick Cutrone kaydetti.
Galatasaray, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.
İtalya temsilcisi, 23. dakikada Andrea Carboni'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Monza, 49. dakikada Patrick Cutrone'nin ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın devamında başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.
Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 6 bin Türk futbolsever seyretti.
Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.
Galatasaray - Monza: 0-2
Goller: 23' Andrea Carboni, 49' Patrick Cutrone
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert, Arda Ünyay, Nelsson, Kazımcan Karataş, Ugochukwu, Nhaga, Sara, Can Armando Güner, Sallai, Ada Yüzgeç.
Monza: Thiam, Birindelli, Lucchesi, Delli Carri, Carboni, Kouadio, Pessina, Colpani, Mota, Mout, Cutrone.
Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında 5-1 galip gelmişti.
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 27 Temmuz'da Venezia ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında ise 2 Ağustos'ta Rennes'i Rams Park'ta konuk edecek.