Son dakika haberi: Galatasaray, Monza’ya mağlup oldu! Avusturya’da tatsız prova

Galatasaray, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.

İtalya temsilcisi, 23. dakikada Andrea Carboni'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Monza, 49. dakikada Patrick Cutrone'nin ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın devamında başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.