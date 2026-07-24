Top artık başkanda

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Giriş Tarihi: 24.07.2026

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F.Bahçe’de yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı orta saha, Mineiro ile el sıkıştı. 12 milyon Euro’luk bonservis beklentisi karşılık bulursa gidişi onaylanacak

Samet YÜKSEL
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Kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Son olarak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, ŞampiyonlarLigi maçısonrası'kalacak'dediği Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı. 32 yaşındaki futbolcuyaiki yıllık sözleşme teklifedildi. Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti. Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL

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