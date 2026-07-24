Top artık başkanda

Kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe
yönetimi diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Son olarak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal
'ın, ŞampiyonlarLigi maçısonrası'kalacak'dediği
Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı. 32 yaşındaki futbolcuyaiki yıllık sözleşme teklifedildi.
Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti. Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör