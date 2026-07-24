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Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:15

Trabzonspor, Avusturya'da 2 eksikle çalıştı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Avusturya kampındaki antrenmanına Batagov ile Okay Yokuşlu katılmadı.

AA
Trabzonspor, Avusturya’da 2 eksikle çalıştı!
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon çalışması yapan bordo-mavililer, akşam ise ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti. Antrenmana tedavileri süren Batagov ve Okay Yokuşlu, katılmadı.

Trabzonspor'un antrenmanını kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas da takip etti.

Bordo-mavili takımla birlikte Avusturya'ya gelen Kafkas'ın 2 Ağustos'a kadar sürecek kampta yer alacağı öğrenildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #OKAY YOKUŞLU #TRABZONSPOR #BATAGOV #ZEYYAT KAFKAS

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Trabzonspor, Avusturya'da 2 eksikle çalıştı!
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