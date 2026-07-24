Trabzonspor, Avusturya’da 2 eksikle çalıştı!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon çalışması yapan bordo-mavililer, akşam ise ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti. Antrenmana tedavileri süren Batagov ve Okay Yokuşlu, katılmadı.
Trabzonspor'un antrenmanını kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas da takip etti.
Bordo-mavili takımla birlikte Avusturya'ya gelen Kafkas'ın 2 Ağustos'a kadar sürecek kampta yer alacağı öğrenildi.