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Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:14

Trabzonspor, Salzburg’ta güç depoluyor!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 2’nci etabına Avusturya’nın Salzburg şehrinde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

DHA
Trabzonspor, Salzburg’ta güç depoluyor!
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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Salzburg kasabasında sürdüren Trabzonspor bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

MALİNOVKSY BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Bordo mavili takım bu akşam TSİ ile 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. İlk 20 dakikası kampı takip eden basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesi yeni transferlerden Ruslan Malinovsky açıklamalarda bulunacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

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Trabzonspor, Salzburg’ta güç depoluyor!
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