Trabzonspor’da gündem Tsygankov ve Vanat!

Trabzonspor, transferde rotasını İspanya LaLiga ekibi Girona'ya çevirdi. Bordo-mavililer, temaslara önce Viktor Tsygankov için başladı.

28 yaşındaki sağ kanat için görüşmeler devam ederken bu kez radara İspanyol kulübünün bir diğer Ukraynalı yıldızı Vladyslav Vanat girdi.

Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan 24 yaşındaki santrforun mali şartlarını öğrenmek için harekete geçildi.

Trabzonspor yönetimi, kısa süre içerisinde Vanat için kulübün bonservis beklentisi ve maaş talebini sorduktan sonra teklifini sunacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör