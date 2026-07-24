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Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:50

Trabzonspor'da gündem Tsygankov ve Vanat!

Trabzonspor, İspanya LaLiga'da Girona formasını terleten Ukraynalı yıldızlar Viktor Tsygankov ve Vladyslav Vanat'ı kıskaca aldı.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da gündem Tsygankov ve Vanat!
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Trabzonspor, transferde rotasını İspanya LaLiga ekibi Girona'ya çevirdi. Bordo-mavililer, temaslara önce Viktor Tsygankov için başladı.

28 yaşındaki sağ kanat için görüşmeler devam ederken bu kez radara İspanyol kulübünün bir diğer Ukraynalı yıldızı Vladyslav Vanat girdi.

Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan 24 yaşındaki santrforun mali şartlarını öğrenmek için harekete geçildi.

Trabzonspor yönetimi, kısa süre içerisinde Vanat için kulübün bonservis beklentisi ve maaş talebini sorduktan sonra teklifini sunacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRABZONSPOR #İSPANYA LALİGA

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Trabzonspor'da gündem Tsygankov ve Vanat!
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