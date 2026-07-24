Trabzonspor’un evi yeni sezona hazırlanıyor!

Trabzonspor'un karşılaşmalarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan stadyumda yeni sezon için hazırlıklar yapılıyor.

Stadyum konforunu üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, stadyumun güneydoğu bölümünde 12 yeni loca inşa ediliyor. Bunun yanı sıra kuzey, güney ve doğu tribünlerinde yer alan mevcut 73 locanın kapasitesi de yüzde 50 oranında artırılarak daha fazla taraftara hizmet verecek hale getiriliyor.

YENI VIP TRİBÜNÜ

Batı üst tribünü, basın tribünü ve standart seyirci bloklarında gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler sonucunda stadyuma yepyeni bir soluk kazandırılırken, yapılan çalışmalarla 409 kişi kapasiteli yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Tüm bu güncellemelerin ardından stadın toplam seyirci kapasitesi tescillenerek 41 bin 61 kişi olarak belirlendi.

YENİ GİRİŞ-ÇIKIŞLAR

Batı tribünündeki VIP ve protokol girişleri, standart seyirci girişlerinden tamamen ayrılıyor. İlgili kurumlarla koordineli yürütülen bu çalışma sayesinde, turnike ve arama noktalarındaki yığılmaların önüne geçilmesi ve taraftarların stadyuma giriş sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

BÜYÜK ÇALIŞMA VAR

Stadyum içindeki mevcut mescitlerin kullanım şartlarını iyileştirmek adına da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Taraftarların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni şadırvan ve abdest alma alanları inşa ediliyor. Sezon başlangıcına kadar tamamlanan bölümler hemen taraftarın kullanımına açılacak, ihtiyaç duyulan ilave çevre ve tribün düzenlemelerine ise sezon içerisinde de ara verilmeden devam edilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör