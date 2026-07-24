Tsygankov’dan sonra Vanat!

Bordo-mavililer, transferde rotasını İspanya La Liga ekibi Girona'ya çevirdi… Temaslar önce Viktor Tsygankov
için başladı. 28 yaşındaki sağ kanat için görüşmeler devam ederken bu kez radara İspanyol kulübünün bir diğer Ukraynalı yıldızı VladyslavVanat girdi.
Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan 24 yaşındaki santrforunmali şartlarınıöğrenmek için hareketegeçildi.
Trabzonspor yönetimi, kısa süre içerisinde Vanat için kulübün bonservis beklentisi ve maaş talebini sorduktan sonra teklifini sunacak.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör