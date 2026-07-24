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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Tsygankov’dan sonra Vanat!

Trabzonspor, İspanyol Girona’nın Ukraynalı yıldızlarını kıskaca aldı

YUNUS EMRE SEL
Tsygankov’dan sonra Vanat!
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Bordo-mavililer, transferde rotasını İspanya La Liga ekibi Girona'ya çevirdi… Temaslar önce Viktor Tsygankov için başladı. 28 yaşındaki sağ kanat için görüşmeler devam ederken bu kez radara İspanyol kulübünün bir diğer Ukraynalı yıldızı VladyslavVanat girdi. Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan 24 yaşındaki santrforunmali şartlarınıöğrenmek için hareketegeçildi. Trabzonspor yönetimi, kısa süre içerisinde Vanat için kulübün bonservis beklentisi ve maaş talebini sorduktan sonra teklifini sunacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Tsygankov’dan sonra Vanat!
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