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Giriş Tarihi: 24.07.2026

‘Yabancı kuralı değişmeyecek’

‘Yabancı kuralı değişmeyecek’
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemde olan 10+4 yabancı kuralı değişikliğine son noktayı koydu. "Gündemimiz değil" diyen Doğan, "Kulüpler Birliği, herhalde 3 hafta 1 ay önce, ondan önce de 4 ay önce karar alınmıştı. TFF ile görüştük, kararlarından dönmeyeceklerini söylediler. 1 ayönce çeşitli kulüplerimizingörüşleri oldu. TFF kararındeğişmeyeceğini bize bildirdi.Bu görüşmeden sonra SayınHacıosmanoğlu ile bir dahagörüştüm ve yine değişmeyeceğiniiletti. Trabzonspor, 'kural değişsin' diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı buna göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kuraldeğişeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Yabancı kuralı değişmeyecek’
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