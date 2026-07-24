Yeni golcü Demirovic

Kadrosuna santrfor takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Alman basınından Sky'da yer alan habere göre Kanarya, Almanya doğumlu Bosna Hersek'li golcünün şartlarını araştırıyor. Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness de oyuncusunun ayrılığına sıcak bakarken 28 yaşındaki golcüyü Juventus ve Leeds United da yakından takip ediyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Demirovic'in sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Deneyimli futbolcu geçen sezon 38 maça çıkarken 15 gol atıp 5 de asist kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'nin forvet listesinde Ollie Watkins, Moise Kean, Gonzalo Garcia ve Serhou Guirassy de yer alıyor. Ermedin Demirovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla 44 maçta 4 gol kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör