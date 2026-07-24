Yerli operasyonu

Galatasaray, yeni sezon öncesinde stoper rotasyonunu belirledi. Başta Como olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Davinson Sanchez'i kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 32 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yerli solak isimler aramaya başladı. Gelecek vaat eden Ajax'tanAhmetcan Kaplan veAl-Hilal'den Yusuf Akçiçeklistenin ilk iki sırasınayazıldı. Florya'da yetiştikten sonra Fenerbahçe altyapısının yolunu tutan 2006 doğumlu Yusuf, geçen sezon başında 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e transfer oldu. Suudi Arabistan'da istediği süreleri alamayan milli savunmacı kiralık olarak düşünülüyor.

B PLANI DA HAZIR

Sol stoperin diğer adayı Ahmetcan Kaplan ise sezonu NEC Nijmegen'de tamamladı. Ajax'a geri dönen 2003 doğumlu genç savunmacının mali şartları araştırılıyor. Yusuf ve Ahmetcan ihtimalini değerlendiren Galatasaray, 4 sezondur maç kaçırmayan Abdülkerim'i ekonomik kullanmanın planını yapıyor. Sözleşmesini 2 yıl için uzatan Lemina da yeni sezonda stoper rotasyonunda şans bulacak.

110 BİN EURO KAZANDIRDI!

2019'da G.Saray altyapısından F.Bahçe'ye transfer olan oyuncu, A Takım'a kadar yükseldi. Sonrasındaki başarısı ile 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'in yolunu tutan stoperin transferinden G.Saray yetiştirme bedeli olarak 110 bin Euro almıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör