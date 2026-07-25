100 milyon €‘luk harekât

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, tarihi bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao için Başkan Aziz Yıldırım'ın kesenin ağzını açtığı, La Gazzetta delloSport'ta tam sayfa haber olarak yeraldı. İtalyan spor gazetesi, Milan'a gelen teklifin 40 milyon Euro artı bonusları içerdiğini ifade etti. Gazete, İtalyan kulübünde 7 milyon Euro kazanan Leao için sarı-lacivertli yönetimin yıllık ücret teklifini de detaylı olarak okuyucularına duyurdu.

ŞAMPİYONLUĞA VE GOLLERE ÖZEL PRİMLER

Çizme basını, Fenerbahçe'nin Leao'ya 8 milyon Euro net ücretinyanı sıra 20 maç oynarsa 1.5 milyonEuro, 15 gol ve üstü attığında 1.5 milyon Euro ve 1 milyon da şampiyonluk primi önerdiğini ve teklifin 5 yıllık olduğunu iddia etti. Leao'nun 5 yıllık toplam maliyeti 100 milyon Euro'yu (5 milyar 300 milyon TL) bulacak. Greenwood,Vedat Muriqi ve Nathan Ake içinAziz Yıldırım'ın 67 milyon Euroharcadığının altını çizen İtalyanlar, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı alt etmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer atağına devam ettiğini ve Leao için ısrarcı olduğunu bildirdi.



GEÇEN SEZON 10 GOL-3 ASİST

Leao, geçen sezon İtalya'da 31 maçta görev alırken 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 49 kez terlettiği Portekiz Milli Takım formasıyla ise 6 gole imza attı.



AYRILIK ATEŞİNİ YAKTI: YENİ HEDEFLERİM VAR!

Rafael Leao, "Hayatta başka hedeflerim var" diyerek Fenerbahçe'ye göz kırptı

MILAN ile 2 yıllık kontratı daha olan Leao ise dün yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi. Brezilya'da PodPah isimliYouTube kanalına röportajveren Portekizli oyuncu, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuştum. Hayatta başka hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim. Kariyerimde bir gün mutlakaBrezilya'da oynamakisterim ancak tercihimşu anda Avrupa'dakalmak" dedi.



G.SARAY DA DEVREDE!

İTALYAN medyasındaki bir diğer detayda ise Leao'nun kişisel temsilcisi olmamasına rağmen dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'in bu transferde Milan ve Fenerbahçe arasında köprü görevini üstlendiği vurgulandı. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilse de Leao'nun, teknik direktör Okan Buruk'un listesinde yer almadığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör