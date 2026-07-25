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Giriş Tarihi: 25.07.2026

‘Arda Güler uçuyor’

‘Arda Güler uçuyor’
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REAL Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına ilk katılan milli futbolcu olan Arda Güler, tatilden döndüğü fiziksel form düzeyiyle herkesi hayran bıraktı. İspanyol Gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Valdebebas tesislerinde 21 yaşındaki oyuncu için "Güler uçuyor!" sesleri yükselirken, teknik ekibin önemli isimlerinden biri bu performansı açıkça övdü. Haberde, yeni teknik heyetin, elindeki dinamiti fark etmesine birkaç antrenman yettiği değerlendirmesi yapıldı. Tatilden son derece motive dönen Arda'nın yalnızca kendini gösterme arzusunda olmadığı yazıldı. Arda'nın yeni sezonda Bernardo Silva, Endrick, kiralık gitmezse Mastantuono, Brahim Diaz ve Rodrygo ile forma için yarışacağından bahsedildi. Avantajının ise Mourinho'nun Fenerbahçe'de yakından tanıması olduğunun altı çizildi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Arda Güler uçuyor’
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